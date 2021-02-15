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Eğitim Bursa'da yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil mi olacak?
Eğitim

Bursa'da yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil mi olacak?

Ülke genelinde artan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlaması gereken kademelerde illere göre okullar tatil ediliyor. 15 Şubat'ta açılması beklenen okullarda Bursa'da okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bursa'da yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yarın 16 Şubat Salı günü Bursa'da okullar tatil mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:06:00 -
Bursa'da yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil mi olacak?

Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği’nden 16 Şubat Slaı günü için kar tatili açıklaması geldi mi? Bursa'da yüz yüze eğitim kaç gün tatil oldu? Detaylar haberimizde...

Bursa'da yarın okullar tatil mi?

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve yüz yüze eğitimin ilk aşamasına geçilecekti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubatta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.

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