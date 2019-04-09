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Bursa’da ‘varis’ zirvesi

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, Bursa’da varis hastalıkları konusunda beyin fırtınası yaptı.

09 Nisan 2019 Salı 11:42
Bursa’da ‘varis’ zirvesi

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, Bursa’da varis hastalıkları konusunda beyin fırtınası yaptı. Hastaların nasıl daha çabuk iyileştirilebilecekleri tartışıldı.


Toplar damarların çalışmaması sonucu kanın bacakta birikerek damarların genişlemesi olarak bilinen varis, pek çok kişinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle kadınlarda daha çok görülen varisin tedavi yöntemleri, Bursa’da bilimsel bir toplantıda masaya yatırıldı. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve Fleboloji Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘VEN Akademisi’ adlı buluşmada Marmara Bölgesi’nde hizmet veren kalp ve damar cerrahisi ile radyoloji uzmanları, yaygın ve yeni teknikleri enine boyuna tartışırken, hastaların daha konforlu tedavi süreçleri geçirmeleri için beyin fırtınası yapıldı.Toplantıya VM Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamuran Erkoç ile Op. Dr. Fahri Hayri Atlıkatıldı.


10 milyon kişi etkileniyor


Toplantının tıp dünyası için önemli olduğunun altını çizen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, “Halkta çok yaygın gördüğümüz, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiğini düşündüğümüz varis hastalıklarındaki yeni tedavi metotları, mevcut uygulamalar ve bunların nasıl geliştirilebileceğine dair bir toplantı yaptık. VEN Akademisi dediğimiz toplantı, Türkiye’nin birçok yerinde düzenleniyor. Bursa da bu ayaklardan biri oldu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de toplantıları daha fazla yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:42
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