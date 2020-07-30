  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:03:27 -
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.B'nin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı suçlardan daha önce de kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı