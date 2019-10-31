  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

2019-10-31 10:32:00 -
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, uyuşturucu hap, iki hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.V, M.V, E.Ç, B.G. ve S.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim