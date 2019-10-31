Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, uyuşturucu hap, iki hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.V, M.V, E.Ç, B.G. ve S.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.