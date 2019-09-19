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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:09
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G, M.K, İ.U, E.K. ve O.Ç'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 uyuşturucu tablet ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:09
  1. Bursa
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Esrar
  4. uyuşturucu tablet
  5. adliyeye sevk

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