Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G, M.K, İ.U, E.K. ve O.Ç'nin yakalanması için operasyon başlattı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 uyuşturucu tablet ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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