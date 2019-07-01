Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkarak B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö. ve M.Ö'nün ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 150 gram sentetik kannabinoid,140 gram esrar, 20 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 10 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden3'ü "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden B.M, S.Ö, F.Ö. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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