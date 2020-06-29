  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:32:16 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 3 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla M.Ö, S.B, Ö.K, M.B, E.T. ve A.İ.M'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 110 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cam düzenek, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı