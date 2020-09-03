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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:27:21 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu içeren reçeteye tabi ilaçların kente getirilerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin adet ilaç ve 200 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden E.E, A.K. ve İ.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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