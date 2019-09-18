Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Bagajda ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda, otomobilin bagajında 18 kilogram esrar bulundu.18 Eylül 2019 Çarşamba 17:23
Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin bagajında 18 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyenekipler, otomobilinde yaptıkları aramada bagaj kısmında 18 kilogram esrar ele geçirdi.
N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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