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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltında

Bursa'nın Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:19
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltında

Bursa'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturuce ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:19
  1. Bursa
  2. Uyuşturucu operasyonu
  3. gözaltılar var

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