Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, İ.C.S, A.G, C.E.A, H.Ç, M.A. ve Y.T'ninuyuşturucumaddeticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetikkannabinoid ile bir ruhsatsıztabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.C.S. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise bugün adliyeyesevk edildi.