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Aktüel

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalarken 750 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:47:17 -
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalarken 750 gram metamfetamin ele geçirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. M.K., M.A.E., E.C.Y. ve U.Ö.’nün uyuşturucu satıcılığı belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için baskın düzenledi. Başarılı bir operasyonla M.K., M.A.E., E.C.Y. ve U.Ö. yakalandı. 4 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 755 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. M.K., M.A.E., E.C.Y. ve U.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemlerin ardından M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A.E. ve E.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca emniyetteki işlemleri biten U.Ö.’de adliyeye sevk edildi.

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