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Aktüel

Bursa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 02:43:27 -
Bursa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Yaşar'ın (28) kullandığı 26 B 7844 plakalı motosiklet, Göl Yolu'nda önünde seyreden Musa Ç. (26) idaresindeki 16 RAD 76 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada Yaşar, yaralanırken çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosikletteki yangını söndürdü.

Ağır yaralanan Ulaş Yaşar 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçede kick boks sporuyla ilgilenen 1 çocuk babası Yaşar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Musa Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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