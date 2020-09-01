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Aktüel Bursa'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Aktüel

Bursa'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:10:21 -
Bursa'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da telefonla aradığı ve kendini savcı olarak tanıttığı kadını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

S.K'ye (47) telefonda savcı olduğunu söyleyen A.K. (32), terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla para ve ziynet eşyalarını istedi.

Daha sonra telefonu kapatan S.K, polisi arayarak durumu anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K, A.K'yi arayıp para ve ziynet eşyasını kendisine verebileceğini belirtti.

Bunun üzerine İstanbul'dan Bursa'ya gelen A.K, S.K'den 50 bin lira ile ziynet eşyasını alırken gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.K, adliyeye sevk edildi.

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