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Aktüel

Bursa'da teleferik istasyonuna giren ayı ve yavrusu, güvenlik görevlilerince görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:14:49 -
Bursa'da teleferik istasyonuna giren ayı ve yavrusu, güvenlik görevlilerince görüntülendi

BURSA (AA) - Uludağ'da teleferik istasyonuna giren bir ayı ve yavrusu, kameraya yansıdı.

Sarıalan İstasyonu'na giren boz ayı ve yavrusunun görüntüleri, istasyonun güvenlik görevlileri tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, istasyona giren ayının bir süre içeride dolaştıktan sonra yavrusuyla gözden kaybolduğu görülüyor.

Bursa'da teleferik seferleri, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

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