Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının çatı kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dumlupınar Mahallesi 1. Çiğdem Sokak'taki bir tekstil fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın, 9 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.