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Yerel Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:29:00 -
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yokuş Sokak'taki dokuma ve perde üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri de bölgede çevre güvenliğini sağladı.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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