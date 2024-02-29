  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM, siyonistlerin ablukasını kırmak için her şeyi masaya koydu

Bursa Büyükşehir’den 500 Milyon TL değerinde can suyu: Emekliye Ramazan'da destek! Ödeme alabilirsiniz

Şam'da büyük patlama! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Güney Kore'yi protesto ettiler! Devlet sessizliğini bozdu: istifasını sunan doktorlar için 4 gün süre! Tepki yağdı

Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Rusya'dan ilan edildi! İstanbul, İzmir, Ankara'da: benzin, motorin fiyatları

Çin hedef yükseltti: uzay yarışında dünyaya meydan okudu! 300'den fazla uydu, araç gönderecek! Yatırım yaptı

BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti

Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Alman firkateyni 2 füze attı: 'yanlışlıkla’ vuruldu! Skandal roket saldırısı! Ortalık yine karıştı

Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı
Yerel Bursa’da tek katlı evde korkutan yangın
Yerel

Bursa’da tek katlı evde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-02-29 07:03:00 -

Bursa’da tek katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası söndürebildi.

Polis ekiplerinin tahkikat başlattığı yangında can kaybı yaşanmazken, ev adeta küle döndü.

Volkswagen ve Audi yangın riski nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor!
Volkswagen ve Audi yangın riski nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor!

Otomotiv

Volkswagen ve Audi yangın riski nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yerel

Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş
Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Otomotiv

Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada
Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada

Yerel

Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada

Fenerbahçe Zajc'la yenilgi garanti: Maalesef eskisi kadar değer görmüyor! Ortalık yangın yeri, puan bekliyorlar
Fenerbahçe Zajc'la yenilgi garanti: Maalesef eskisi kadar değer görmüyor! Ortalık yangın yeri, puan bekliyorlar

Spor

Fenerbahçe Zajc'la yenilgi garanti: Maalesef eskisi kadar değer görmüyor! Ortalık yangın yeri, puan bekliyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23