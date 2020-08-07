  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:23:51 -
Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi surlardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki B.T, Balibey Han'ın üstünde bulunan tarihi surlardan yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

B.T'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler
Gündem

İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler

Şanlıurfa'da bir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarını..
Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı
Siyaset

Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajı yayınladı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı