Bursa'da tarihi eser operasyonu! 590 adet ele geçirildi Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 590 sikke ile 54 tarihi obje bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, bu kişiyi bir süre sonra gözaltına aldı. Zanlıya ait adreste arama yapan polis, 590 sikke ile 54 tarihi obje buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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