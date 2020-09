Bursa'da tarihi dönüşüm başladı!

Aktaş, "Yani şu anda toplam riskli konut stoğunun yüzde 30'unu yeniliyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz." dedi.

Alinur Aktaş, ulusal gazete ve televizyonların haber editörleriyle bir araya geldiği basın toplantısında, Bursa'da hayata geçirdikleri projeleri ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.



Türk tarihinin ve geçmişin izlerini taşıyan dokusunu kaybetmeden hızlı bir dönüşüm yaşayan Bursa'da tarihe ve yeşile dönüşümün başladığını dile getiren Aktaş, Bursa'nın, Marmara Bölgesi'nde gerek fay hatlarına yakınlığı gerekse zemin durumu sebebiyle en ciddi risklerin bulunduğu şehirlerarasında yer aldığını söyledi.



Aktaş, gelecek 20-30 yılda Bursa'da ciddi bir depremin beklendiğini anımsatarak, depreme karşı önlem alınması gerektiğini, bu kapsamda, Bursa ile birlikte tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan kentsel dönüşüm ve şehir planlama çalışmalarının çözüm olarak karşılarına çıktığını vurguladı.



Kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir perspektif ve vizyon ortaya koyduklarını ifade eden Aktaş, "Bursa halkının taleplerinin ve sorunların ortak akılla çözülmesi ve kamuoyunun desteğinin sağlanmasıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Aktaş, bu kapsamda kent bütününün analiz edilmesi, öncelikli kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, yasal dayanağın ve finansman modellerinin belirlenmesi, kentsel dönüşüm uygulama takviminin oluşturulması ve özellikle bütün kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkat edilecek planlama ilkelerinin ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi gibi çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Bu çerçevede yatay mimari, engelsiz yaşam, sosyal donatı ve teknik alt yapı, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi tasarım kriterleri de dikkate alınarak Bursa Merkez Planlama Bölgesi Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlandığını dile getiren Aktaş, 17 ilçenin tamamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.



"BM Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hanlar Bölgesi eski kimliğine kavuşturulacak"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kentsel dönüşümde dikkat ettikleri hususları anlatarak, bunlardan bazılarının; kompakt yerleşme ve yoğunluk, yerleşme düzeni ve konut çeşitliliği, kamusal açık alan tasarımı, ulaşım ve erişilebilirlik, alt yapı, teknoloji, sosyal yapı ve yaşanabilirlik, ekonomi oluşturma, yönetişim ve yeşil alan gibi kriterler olduğunu bildirdi.



Bursa'da yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerine değinen Aktaş, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin tarihi silüeti bozan yapılardan temizlenmeye başlandığını söyledi.



Şimdiye kadar çok sayıda belediye başkanının burada değişimi arzu ettiğini kaydeden Aktaş, ilk kazmanın bir ay önce vurulduğunu hatırlattı.



Aktaş, 13 han, bedesten ve 21 caminin bulunduğu bölgedeki dönüşüme ilişkin şu bilgileri verdi:



"Hanlar Bölgesi eski kimliğine kavuşturularak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Böylelikle proje Bursa’nın tarihi ve kültürel turizmden hak ettiği payı almasının önünü açacaktır. Projenin, 2022 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Bu projeyle Hanlar Bölgesini gece gündüz yaşayan, tarih kokan kimliğinin gün yüzüne çıktığı, akıllı şehircilik uygulamalarıyla konforlu ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Hanlar bölgesi sadece günlük ihtiyaçların karşılandığı bir bölge olmaktan çıkarak tarih ve kültür şehri Bursa kimliğinin gün yüzüne çıkmasında etkili bir rol oynayacak."



Aktaş, Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, "Şu anda 1,8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde yenilenen ve yeşillenen Bursa'nın 2024'te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz." dedi.



"Şu anda 20 bin riskli konut dönüştürüyoruz"



Alinur Aktaş, kentte Hanlar Bölgesi ile birlikte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydederek, her yıl 69-70 bin göç alan kentin kaliteli yapı stoğuna ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bursa'da tarihi ve yeşili yeniden gün yüzüne çıkarttıklarını dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa genelinde riskli yapıların bir an önce dönüşümü için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim var. Şu anda dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor. Yani şu anda toplam riskli konut stoğunun yüzde 30'unu yeniliyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz. Binlerce dönümlük alanlarda süren dönüşümle 100 bine yakın kişinin hayatına dokunuyoruz."



Aktaş, sadece Merinos altı diye tabir edilen bölgede 6-7 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirildiğini belirterek, Altıparmak'ta da 700 dönümlük alanda yenileme çalışmalarının planlandığını anlattı.



Çarşıbaşı Meydan ve Çekirge Teras projeleri



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde bulunan 1.236 hektarlık alanda Çarşıbaşı Meydanı Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olası bir depremde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan mevcut yapıların yıkılarak, meydan fonksiyonu kazandırılması, böylelikle, Bursa kentinin tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması, etrafı yüksek katlı yapılar ile çevrilmiş ve algılanabilirliği zayıflayan tarihi hanların ve sivil mimarlık örneği yapıların görünürlüğünün sağlanması, hisar ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.."



Aktaş, Çekirge Teras Projesi'nde ise yaklaşık 20 yıldır atıl bir vaziyette duran alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla Bursa'ya kazandıracaklarını, projede, bin araçlık otopark, yüzme havuzu, millet kıraathanesi, müzeler kompleksi, seyir terası, sosyal tesis, mescit, şadırvan gibi mekanlar yer alacağını anlattı.



- "Sıcaksu Kentsel Dönüşüm projesi kente yeni bir yaşam merkezi katacak"



Alinur Aktaş, Stadyum Caddesi'nde 1990'da 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza'da dönüşümün devam ettiğini belirterek, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje'sinde, 19 hektarlık alanda çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.



Bu alandaki çoğu kullanılamaz durumda olan 135 deri fabrikasının yerleşim bölgeleri dışında oluşturulan deri organize sanayi bölgesine taşındığını dile getiren Aktaş, alanın tamamının boşaltıldığını, mülkiyet sorunlarının yüzde 90 oranında çözüldüğünü söyledi.



Aktaş, "Proje alanının, termal su potansiyeli ile birlikte kentin kalbi denebilecek bir noktada Bursa'ya büyük değer ve prestij katacak yeni bir yaşam merkezi olması hedeflenmektedir." diye konuştu.



Vakıfköy Kent Parkı ve spor tesisleri çalışmalarının yaklaşık 225 dönümlük bir alanda gerçekleştirildiğini ifade eden Aktaş, çalışmalar neticelendiğinde vatandaşların aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri bir alana kavuşacağını, park içerisinde kapalı yüzme havuzu, engelli yüzme havuzu, boks salonu, sporcu misafirhanesi, kafeterya, futbol sahası, gölet, seyir terası, oyun parkları ve aktivite alanları bulunacağını bildirdi..



"Gökdere Milet Bahçesi 200 bin metrekarelik alanda açılacak"





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Gökdere'deki 200 bin metrekarelik alanı, içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathaneleri, çocukların ve gençlerin rahatlıkla vakitlerini geçirebileceği alanların bulunacağı millet bahçesi haline getireceklerini söyledi.



Kükürtlü Mahallesi Yeni Kaplıca Projesi'ne değinen Aktaş, 7,7 hektarlık alanda hayata geçen projenin sağlık turizmine ciddi katkı sunacağını aktardı.



Bursa Millet Bahçesi'nin toplam 41 bin 187 metrekarelik alanda uygulandığını dile getiren Aktaş, millet bahçesinde yer alan sosyal donatılardan bahsetti.



Aktaş, 70.futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönümlük alanda hayata geçecek Ürünlü Millet Bahçesi'nden bahsederek, proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Alinur Aktaş, 93 dönümlük Demirtaş Milet Bahçesi'nde ve 86 dönümlük Çeltik Tema Parkı'nda proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.