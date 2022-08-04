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Yerel Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Yerel

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 07:31:00 -
Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Aydın T'nin kullandığı 16 NK 412 plakalı otomobil, Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıkan Aydın T'nin, alkol muayenesinde​​​​​​​ 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.

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