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Yerel Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 03:59:00 -
Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Çukurca Mahallesi'nde soğuk hava deposunun açık havadaki bölümündeki plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, plastikleri saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Depodaki çok sayıda plastik sepet zarar gördü.
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