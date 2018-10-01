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Bursa'da skandal! Ömer Halisdemir'in adını indirdiler

Bursa Gemlik'te 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık ocağının ismi görevli doktorlar tarafından değiştirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:19
Bursa'da skandal! Ömer Halisdemir'in adını indirdiler

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabelâ tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kalırken, isim değişikliğinin Sağlık Müdürlüğü’nün onayı sonrası yapıldığı iddiası ise daha da tepki gördü. Kaymakamlık sorumlu doktorlar hakkında soruşturma başlattı. 

Öte yandan Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar'ın adının verildiği Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’nun adı da 2013 yılında ''Körfez Ortaokulu'' olarak değiştirilmişti. Şehidin yakınları ile Şehit Aileleri Derneği’nin tepkisine ve binlerce imza toplanmasına rağmen zamanın kaymakamı olaya sesiz kalmıştı. Kaymakam daha sonraki yıllarda FETÖ terör örgütü soruşturmasında ihraç edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:19
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  2. Gemlik
  3. ömer halisdemir

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