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Bursa'da sis faciası

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada pazarcıların bulunduğu minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, camdan fırlayan 2 kişi de ağır yaralandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:07
Bursa'da sis faciası

Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre kala Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz satmaya giden Yaşar Bağcı idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, Orhaneli istikametinden Bursa istikametine hafriyat taşıyan Ahmet Balı idaresindeki 16 N 9362 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar indiği yoğun sisin neden olduğu iddia edilen kazada, hurdaya dönen minibüs içerisinde sıkışan pazarcı Ahmet Bake hayatını kaybederken sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın ağır yaralı halde Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası minibüsten çıkarılan Ahmet Bake'nin cesedi morga kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar Yaşar Bağcı ve Hayriye Altın 112 ekipleriyle Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürerken, kamyon sürücüsü Ahmet Balı, ifadesi alınmak üzere gözetim altına alındı.

Pazara giden minibüsten Karayoluna dökülen cevizler temizlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından toplandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:07
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