  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı? Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar Çölaşan ‘yalan-dolan, dindar düşmanlığı’nda 50. yaşına basmış EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür İstanbul’da deprem riski biliniyor ama... Türkiye-Afrika ilişkileri “Kazan-kazan” esaslı yaklaşım ile güçlendi İnsani yaklaşım güçlü işbirliği
Yerel Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada! Böyle kurşun yağdırdılar!
Yerel

Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada! Böyle kurşun yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kıraathaneden çıkan 2 kişinin, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokakta bekleyen bir otomobil kıraathaneden çıkan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.’nin yanına yaklaştı. Araç içerisindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 şahıs da ağır yaralandı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokak arasında bekleyen otomobil, Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç.’yi gördükten sonra ara sokaktan çıkarak yanlarına yanaşıyor. Camdan peş peşe ateş eden zanlılar, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Yerel

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Irak’ta kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı
Irak’ta kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Dünya

Irak’ta kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23