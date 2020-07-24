  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 04:09:06 -
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak’taki bir evde, Savaş Güneş (26) ile birlikte yaşayan kızı C.K'nın yanına giden baba Murat K, burada Savaş ve babası Ecevit Güneş (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş etti. Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheli Murat K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların polise ihbarda bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı