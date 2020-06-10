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Aktüel

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:01:51 -
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki 17 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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