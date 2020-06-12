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Aktüel

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Nilüfer ilçesinde vatandaşlar, gövdesinden yarılarak devrilen ağaçtaki dutları yedi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:46:40 -
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

BURSA (AA) - Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fethiye Mahallesi Ağalar Sokak'ta bir dut ağacı, gövdesinden yarılarak yola devrildi. Bunu görenler, devrilen ağaçtaki dutları yedi.

Mustafa Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden rüzgar çıkınca birden gürültüyle sokağa çıktıklarını ve dut ağacının gövdesinden yarılarak devrildiğini gördüklerini söyledi.

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