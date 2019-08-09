Bursa'da servis minibüsünün çarptığı kadın öldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Karanfil Caddesi'nde seyreden Necati A. (56) idaresindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Uçar'a (30) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Uçar'ı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Uçar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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