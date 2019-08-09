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Bursa'da servis minibüsünün çarptığı kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:31
Bursa'da servis minibüsünün çarptığı kadın öldü

Yeni Mahalle Karanfil Caddesi'nde seyreden Necati A. (56) idaresindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Uçar'a (30) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Uçar'ı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Uçar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:31
  1. Yeni Mahalle Karanfil Caddesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Uçar'ı İnegöl Devlet Hastanesi
  4. polis ekipleri
  5. servis minibüsü
  6. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri

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