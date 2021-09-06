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Gündem

Bursa'da sanayi sitesindeki otluk alanda çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Bursa'da sanayi sitesinin içerisindeki otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 05:55:00 -
Bursa'da sanayi sitesindeki otluk alanda çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, hurdalık araçların olduğu bölüme sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hurda araç zarar gördü.

 

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