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Gündem Bursa’da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü
Gündem

Bursa’da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Akşam saatlerinde Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su basarken, yağmur nedeniyle kazalar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 04:10:00 -
Bursa’da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Bursa'da dün akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış ve kaza sonrası trafik uzun süre kilitlendi.

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