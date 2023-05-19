Bursa'da rezalet! CHP'li kadın, kendi partilileri tarafından başörtülü olduğu için dövüldü!

Türkiye'nin tarihinde en kritik anlardan biri olarak nitelendirilen Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Bursa'daki CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Çankırı'dan gelerek Gemlik'e yerleşen Merve Kaya isimli bir vatandaş, uzun bir süre yeni bir hayat kurmak için eşiyle birlikte iş aramaya başladı.

Ancak iş bulmakta zorlanan ve geçim sıkıntısı yaşayan Kaya, çevresindeki insanların, "Burada CHP'li Belediye var. Seçimler yaklaşıyor. Git seçim çalışmalarına katıl. Yardımcı ol. Seçimlerden sonra da kendine ve eşine iş istersin" şeklindeki önerileri dinlemeye karar verdi.

Hiçbir partiye üye kaydı olmayan Kaya, CHP'nin açtığı seçim bürosuna giderek burada durumunu anlattı ve ücretsiz bir şekilde seçim çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 20 gün boyunca tüm miting ve seçim çalışmalarına eksiksiz bir şekilde destek olan Kaya, seçimlerin tamamlanmasının ardından 16 Mayıs Salı günü CHP İlçe Binasına gitti.

İlçe binasına adım atar atmaz Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysun hanım ile karşılaşan Merve Hanım, yaşadığı skandal olayı şöyle anlattı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aysun hanımı görünce, nasılsınız başkanım dedim, O da bana nasıl olayım, senin gibi başörtülü zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik. Buradan derhal gitmeni istiyorum. Burayı terk et dedi. Ben daha ne olduğunu anlamadan, CHP İlçe Başkanı Şükrü Aksu geldi. Sen AKP'nin casusuna benziyorsun, ya buradan gidersin ya da ben seni dışarı attırırım, dedi. Büyük bir şok geçirdim. Ben bir vatandaşım beni buradan neden attırıyorsunuz, neden benimle böyle konuşuyorsunuz dediğim sırada, yukardan Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk indi. Tartışma sırasında konuya dahil olup bu şekilde burada konuşamazsın. Buradan çıkıp git. Sen CHP'ye değil AK Parti'ye layıksın geldiğin yere git. diyerek benim kolumu sıktı ve çekiştirmeye başladı"

Bir anda hakaret ve fiziksel temasa maruz kalan Merve Hanım, yaka paça ilçe binasından dışarı atıldığını söyleyerek "O sırada panik atak geçirdim. Sakinleşmek istedim, çevreden su istedim. Daha sonra da 155'i arayarak Polis çağırdım. Kaybedilen seçim sonrası beni ajan ilan ettiler. Sırf başörtüsü takıyorum diye casus ilan edildim. Polisler geldi ekip aracına binerek Emniyete gittim ve 4 kişi hakkında şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçim çalışmalarına eşi ve kendisine iş bulabilmek için katıldığını belirten mağdur kadın, gözyaşları içinde "Eşim ve 3 çocuğumla kirada oturuyoruz. Birikmiş kiralarımız var. Eşim iş aramaya giderken ben de seçim çalışmalarına yardım ettim. Bana seçimlerden sonra eşime iş verileceğini söylediler. Tek amacım evimizi geçindirebileceğimiz birer iş bulmaya çalışmaktı. Kaybedilen seçimin hıncını benden çıkardılar" dedi.

Yaşadığı haksızlık ve geçim sıkıntısı nedeniyle çirkin bir muameleye maruz kalan Kaya, hukuki mücadele başlatacağını söyledi.