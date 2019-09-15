Bursa’da renkli koşu festivali Bursa’da 2’ncisi gerçekleşen renkli koşu festivali SKYCOLOR 5K, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Bursa’da 2’ncisi gerçekleşen renkli koşu festivali SKYCOLOR 5K, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

ABD’den tüm dünyaya yayılan Color Sky 5K festivali, Bursa’da 2’nci kez gerçekleştirildi. Merkez Osmangazi ilçesi Botanik Park’taki etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Her yaştan kesimin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, parkur boyunca belirlenen noktalarda katılımcıların üzerilerine gıda boyasıyla renklendirilmiş sarı, pembe, mor, yeşil renkte tozlar atıldı. Beyaz tişörtlerle koşuya başlayan katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru geçerek rengarenk bir görünüme kavuştu. Adeta gök kuşağına dönen vatandaşlar, Doğukan Manço ile müziğin de tadını çıkarttı.Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti.

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