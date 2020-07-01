  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da plastik deposunda yangın çıktı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:25:17 -
Bursa'da plastik deposunda yangın çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir plastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Panayır Mahallesi'nde bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin, yükselen siyah dumanın kentin birçok bölgesinden görüldüğü yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı