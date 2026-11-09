Bursa'da pes dedirten soygun: Bir anda bağırarak içeri girdi!

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Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele küfür ederek ve koşar adımlarla giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yöneldi. Bilgisayarı hızla alan şüpheli, hiç vakit kaybetmeden koşarak otelden uzaklaşmaya çalıştı.

Bilgisayarının gözleri önünde çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan otel sahibi, hemen şüphelinin peşine düştü. Bir süre kaçmayı sürdüren şüpheli, koştuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

Hırsızlık ve yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

Otel çalışanı, "İçeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 - 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık " ifadelerini kullandı. Polis bilgisayarı çalıp kayıplara karışan o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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