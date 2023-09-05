Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı
İznik-Yenişehir yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
İznik-Yenişehir yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Derbent mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İLKHA)