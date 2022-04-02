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Gündem Bursa'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor
Gündem

Bursa'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:21:00 -
Bursa'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor

Karaislah Mahallesi yakınındaki yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle dünden beri sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Harmancık ve Keles'ten gelen ekipler, 22 arazöz, 14 tanker, 2 greyder, bir loder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale ediyor.

Yangından yaklaşık 60 hektarlık bir alanın etkilendiği öğrenildi.

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