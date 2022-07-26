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Yerel Bursa'da orman yangını çıktı! Uludağ'ın etekleri yanıyor
Yerel

Bursa'da orman yangını çıktı! Uludağ'ın etekleri yanıyor

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son haber Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki alan yanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 16:40:00 - 2022-07-26 16:43:31
Bursa'da orman yangını çıktı! Uludağ'ın etekleri yanıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

internethaber'de yayınlanan habere göre; Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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