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Yerel Bursa'da minibüs şoförleri kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler
Yerel

Bursa'da minibüs şoförleri kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-05-07 11:40:00 - 2024-05-07 11:51:38

Bursa'da dolmuş soförleri trafiğin ortasında kavgaya tutuştu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş şoförlerinin kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti. O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından ikisi de yollarına devam etti.

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