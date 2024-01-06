Bursa'da mide bulandıran görüntü: Oto yıkama alanında sucuk yıkadılar

Bursa'da kayda alındığı belirtilen sucuk yıkama görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

Görüntüler, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında bulunan bir minibüsün yan kapısını açan şahıslar buradan içeride bulunan sucukların üzerine su püskürterek sucukları yıkadı.

Yapılan işleme ait görüntüler benzinlikte bulunan başka bir aracın sürücüsü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"Adamlar temiz sucuk satıyor işte ne istiyorsunuz?"

Görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Gıda güvenliği uzun zamandır alarm veriyordu ama bu kadarını ilk kez görüyoruz", "Midem bulandı", "Alın size hijyen", "Adamlar temiz sucuk satıyor işte ne istiyorsunuz?" gibi yorumlar paylaştı.