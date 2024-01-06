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Gündem Bursa'da mide bulandıran görüntü: Oto yıkama alanında sucuk yıkadılar
Gündem

Bursa'da mide bulandıran görüntü: Oto yıkama alanında sucuk yıkadılar

Yeniakit Publisher
2024-01-06 11:05:00 -

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında minibüs içindeki sucukların yıkandığı anlar tepki topladı.

Bursa'da kayda alındığı belirtilen sucuk yıkama görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

Görüntüler, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında bulunan bir minibüsün yan kapısını açan şahıslar buradan içeride bulunan sucukların üzerine su püskürterek sucukları yıkadı.

Yapılan işleme ait görüntüler benzinlikte bulunan başka bir aracın sürücüsü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"Adamlar temiz sucuk satıyor işte ne istiyorsunuz?"

Görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Gıda güvenliği uzun zamandır alarm veriyordu ama bu kadarını ilk kez görüyoruz", "Midem bulandı", "Alın size hijyen", "Adamlar temiz sucuk satıyor işte ne istiyorsunuz?" gibi yorumlar paylaştı.

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Yorumlar

ülkenin IQ su çok yüksek, sucuktan olsa gerek...

sucuklar tam sucuk olmuş...

O sucuklar at eti değilse bunda hiçbir problem göremiyorum

Bilip bilmeden herşeye yorum yapmayı bırakmalıyız... sucuk doldurulduktan sonra ignelenir... acı suyu çıksın lezzeti artsın diye... işte o acı suyu yıkamak gerekir...adamlar tek tek legenlere batırıp aşmak yerine...bunu kolaylıkla halletmek için akıllarını kullanmışlar...bilip bilmeden konuşanlar da başkalarını konuşmak... eksiğini aramak... bulduğu çirkinlikleri ortaya dökmek için kullanır ...siz de buna alet olmuşsunuz...
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