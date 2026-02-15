Bursa’da metruk bina alev alev yandı! Mahalle sakinleri seferber oldu
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve çevrede güvenlik riski oluşturan metruk bir yapı alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle facia büyümeden kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde kullanılmayan metruk bir binada çıkan yangın, mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların bahçe hortumlarıyla alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştığı olayda, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bina kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da kullanılmayan metruk bina, alev alev yandı. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesindeki kullanılmayan metruk yapıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
