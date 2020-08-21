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Aktüel Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Aktüel

Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:44:18 -
Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketteki sadaka kutusunu çalan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki markete gelen şüpheli, iş yeri sahibinin kızından sigara istedi.

Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce zanlı, masadaki sadaka kutusunu çalarak arka cebine koydu.

Kasiyerden sigarasını alan şüpheli, daha sonra marketten ayrıldı.

Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkaları da mağdur olmamak için bu hırsızlara dikkat etsin." dedi.

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