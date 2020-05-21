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Bursa'da makilik alanda yangın

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:35:04 -
Bursa'da makilik alanda yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Eymir Mahallesi girişindeki makilik alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden ve tankerlerle yangına müdahale eden mahalle sakinleri, durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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