SON DAKİKA
İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız' Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor! İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası 1 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi BAE'ye 137 balistik füze ve 209 İHA fırlatıldı İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
Bursa'da makas terörü film sahnelerini aratmadı! Şehir magandası çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçtı
Yerel

Bursa’da makas terörü film sahnelerini aratmadı! Şehir magandası çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa Acemler mevkiinde seyir halinde olan bir servis minibüsü, makas atarak ilerleyen trafik magandasının kullandığı kamyonetin çarpması sonucu hasar aldı.

Bursa'da seyir halinde olan servis minibüsü, makas atan kamyonetin çarpması sonucu ufak bir hasar aldı. Ancak çarpan sürücüsü kaçınca, kovalamaca da kaçınılmaz oldu.

Olay, merkezde minibüs ile kamyonet arasında yaşandı. Minibüs şoförünün cep telefonu ile kayda aldığı anlarda Acemler istikametine doğru seyir halinde olan bir servis aracına makas atarak çarpan kamyonet kaçmaya başladı. Kamyonetin peşine düşen servis minibüsü, 3 kilometre sonra sürücüyü durdurabildi. İki sürücü arasında sözlü tartışma yaşanırken, Kamyonet sürücüsü, çarpmadığını iddia ederek olay yerinden ayrıldı.

 

