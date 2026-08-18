Bursa’da makas atan otomobil refüje çarptı! Sürücü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan yolcunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, Ankara Yolu Caddesi’nin Otosansit mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, makas atarak ilerleyen Hasan Akın’ın (17) kullandığı 16 BME 612 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu batçığa girmeden önce refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yola savrulan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BME 612 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Akın (17), iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola çıkan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü Hasan Akın ile yolcu konumunda bulunan Ömer K.’ya olay yerinde kalp masajı yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralılardan sürücü Hasan Akın hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.