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Aktüel

Bursa'da mağaradaki kayalıktan düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:20:23 -
Bursa'da mağaradaki kayalıktan düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Deliktaş Mağarası'nda yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralanan kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Deliktaş Mağarası'nı gezdiği sırada çıktığı kayalıktan düşen Ozan Ö. (25), çevredekilerden yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu ayak bileği kırılan ve kayalıklara sürtünme yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ozan Ö, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 50 metre sedyeyle taşınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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