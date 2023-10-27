Bursa’da ‘Kudüs ve Biz’ paneli

İsrail tarafından sivil katliamlarının gerçekleştirildiği Gazze’de, yaşam gün geçtikçe zorlaşırken, masum çocukların katledildiği Filistin’e dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kudüs ve Biz” paneli gerçekleştirildi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Panelin açılışında konuşan Başkan Alinur Aktaş, Türk milletinin Filistin konusunda duruşunun sabit olması halinde gerçek bir çözüm sürecinin başlayacağına inandığını söyledi. Gazze için yükselen seslerin ve girişimlerin beyhude olmadığını belirten Başkan Aktaş, 14 Mayıs 1948’ten beri büyük felaketi yaşayan Filistinlilerin acısının her geçen gün katlanarak arttığını ifade etti. Şehri bu konuda bilinçlendirmek adına sivil toplum kuruluşlarıyla beraber farklı programlar, aktiviteler ve buluşmalar düzenlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’da buluştuğumuz Filistinli kardeşlerimiz, ‘Müslüman ülkelerden bir beklentimiz yok. Sadece Türkiye’nin doğru adımlar atacağına inanıyoruz’ diyorlar. Türkiye gerekli girişimlerde bulunuyor. Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar da gerekli heyecanı ortaya koyuyor. Gazze’de yaşananlar kirli bir oyundur. Hiçbir inançta masum yavruları, masum kadınları, sivil vatandaşları, hastaneleri, camileri, pazar yerlerini, mülteci kamplarını, yaşam alanlarını yok etmek gibi hunharca bir saldırı kabul edilemez. Buzullarda mahsur kalan iki fok balığı için dünyayı ayağa kaldıranlar, hastanedeki katliamı sıradan bir patlama olarak gösterdiler. Bu tehlikeli oyunu görüp ona göre pozisyon almalıyız. İlk günden itibaren Bursa’da duyarlılık gösteren, konuyu sahiplenen, ümmetin hakkını savunmak adına yollara düşen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin oturum bölümünde ise Prof. Dr. Muhammed Tarakçı, Prof. Dr. Adem Apak, Dr. Erkan Aydın ve Ahmet Faruk Asa tarafından ‘Geçmişten bugüne Türk ve Müslüman toplumların Kudüs ile bağları’ ve ‘Siyonizm ile tarih ve teolojinin nasıl dönüştüğü’ konuları ele alındı. Programın sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından konuşmacılara ipek tablo hediye edildi.

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