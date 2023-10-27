  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Aktüel Bursa’da ‘Kudüs ve Biz’ paneli
Aktüel

Bursa’da ‘Kudüs ve Biz’ paneli

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:34:00 -
Bursa’da ‘Kudüs ve Biz’ paneli

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kudüs ve Biz’ konulu panelde, geçmişten günümüze Türk ve Müslüman toplumların Kudüs ile bağları ve Siyonizm'in tarihi ele alındı. Başkan Alinur Aktaş, buzullarda mahsur kalan iki fok balığı için dünyayı ayağa kaldıranların, Gazze’deki hastane katliamını sıradan bir patlamaymış gibi gösterdiğini söyledi.

İsrail tarafından sivil katliamlarının gerçekleştirildiği Gazze’de, yaşam gün geçtikçe zorlaşırken, masum çocukların katledildiği Filistin’e dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kudüs ve Biz” paneli gerçekleştirildi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Panelin açılışında konuşan Başkan Alinur Aktaş, Türk milletinin Filistin konusunda duruşunun sabit olması halinde gerçek bir çözüm sürecinin başlayacağına inandığını söyledi. Gazze için yükselen seslerin ve girişimlerin beyhude olmadığını belirten Başkan Aktaş, 14 Mayıs 1948’ten beri büyük felaketi yaşayan Filistinlilerin acısının her geçen gün katlanarak arttığını ifade etti. Şehri bu konuda bilinçlendirmek adına sivil toplum kuruluşlarıyla beraber farklı programlar, aktiviteler ve buluşmalar düzenlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’da buluştuğumuz Filistinli kardeşlerimiz, ‘Müslüman ülkelerden bir beklentimiz yok. Sadece Türkiye’nin doğru adımlar atacağına inanıyoruz’ diyorlar. Türkiye gerekli girişimlerde bulunuyor. Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar da gerekli heyecanı ortaya koyuyor. Gazze’de yaşananlar kirli bir oyundur. Hiçbir inançta masum yavruları, masum kadınları, sivil vatandaşları, hastaneleri, camileri, pazar yerlerini,  mülteci kamplarını, yaşam alanlarını yok etmek gibi hunharca bir saldırı kabul edilemez. Buzullarda mahsur kalan iki fok balığı için dünyayı ayağa kaldıranlar, hastanedeki katliamı sıradan bir patlama olarak gösterdiler. Bu tehlikeli oyunu görüp ona göre pozisyon almalıyız. İlk günden itibaren Bursa’da duyarlılık gösteren, konuyu sahiplenen, ümmetin hakkını savunmak adına yollara düşen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin oturum bölümünde ise Prof. Dr. Muhammed Tarakçı, Prof. Dr. Adem Apak, Dr. Erkan Aydın ve Ahmet Faruk Asa tarafından ‘Geçmişten bugüne Türk ve Müslüman toplumların Kudüs ile bağları’ ve ‘Siyonizm ile tarih ve teolojinin nasıl dönüştüğü’ konuları ele alındı. Programın sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından konuşmacılara ipek tablo hediye edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

valla bütün milletin beyninin uyuştuğunu, içerideki işbirlikçuleri ile çocuklarımıza ve bize yedirdikleri ile dumura uğrattıklarını artık açık bir şekilde görüyoruz. kimsenin gıkı çıkmıyor... bebek ölümleri mi? zaten en az beş senedir her sabah bir iki kadın proğram yapıyor. kim kimi öpmüş. kim kimi öldürmüş . kim kiminle görüşüyormuş... ne demekse... amca yeğenini öldürür, yeğen yenge ile evlenir... yeni doğanlar boğulur... yani insanların beynini iğfal ettiler. bütün millet açık seçik cinayetleri bön bön seyrediyoruz gazze falan farketmiyor.. yazık bize... yani panelin sonuç kısmı: biz bitmişiz...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23