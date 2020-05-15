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Bursa’da ’korona’ kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ve 19 Mayıs’ı içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:10:59 -
Bursa’da ’korona’ kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ve 19 Mayıs’ı içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık’taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri Hamamlıkızık’taki fabrikadan başlayıp kilometrelerce uzayan kuyrukta trafik tedbiri aldı. O kuyruk ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.


Bursalılar Uludağ’ın kaynak sularını Hamamlıkızık’taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü’ne kadar uzayan kuyruk oluşturdular.


Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, hafta sonu ve 19 Mayıs’ı içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler. Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor.


Jandarma trafik ekipleri de Hamamlıkızık’taki su fabrikasının önünde tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.


Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Hem 4 gün sokağa çıkılmayacak hem de Ramazan Bayramı geliyor. Uludağ’dan gelen bu kaynak suyu diğer kaynak sularına da benzemiyor" dediler.

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