Bursa'da korkutan ev yangını
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40
Eğitim Mahallesi 2. Taşlı Sokak'ta,Yaşar Yaşlıer'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürdü.
Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.
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