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Bursa'da korkutan ev yangını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40
Bursa'da korkutan ev yangını

Eğitim Mahallesi 2. Taşlı Sokak'ta,Yaşar Yaşlıer'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürdü.

Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40
  1. Eğitim Mahallesi 2. Taşlı Sokak
  2. itfaiye
  3. polis
  4. itfaiye aracı
  5. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi

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